माघ मेला 2026: श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, प्रयागराज के इन स्टेशनों पर रुकेंगी 12 प्रमुख ट्रेनें

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। माघ मेला-2026 के दौरान देशभर से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त रेल सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके तहत भोपाल मंडल होकर संचालित होने वाली 12 प्रमुख ट्रेनों को प्रयागराज रामबाग एवं झूसी रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। यह व्यवस्था जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान निर्धारित तिथियों में लागू रहेगी।
रेलवे प्रशासन के अनुसार मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को चढ़ने-उतरने में सुविधा मिल सके और यात्रा अधिक सुगम हो। अतिरिक्त ठहराव पाने वाली ट्रेनों में जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दानापुर-उधना, दरभंगा-पुणे, पुणे-दरभंगा, दरभंगा-अहमदाबाद, अहमदाबाद-दरभंगा, बनारस-उधना, उधना-बनारस, पुणे-गोरखपुर एवं गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियां शामिल हैं।
इन ट्रेनों को जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह से फरवरी 2026 के मध्य तक अलग-अलग तिथियों में 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। कुछ ट्रेनें पूरे मेले अवधि में कई ट्रिप्स के लिए इस सुविधा का लाभ देंगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पूर्व ट्रेन संख्या, तिथि और समय-सारिणी की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। इसके लिए यात्री आधिकारिक रेलवे वेबसाइट, एनटीईएस, रेल मदद 139 या नजदीकी रेलवे स्टेशन से जानकारी ले सकते हैं।