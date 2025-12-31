माघ मेला 2026: श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, प्रयागराज के इन स्टेशनों पर रुकेंगी 12 प्रमुख ट्रेनें

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। माघ मेला-2026 के दौरान देशभर से प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त रेल सुविधाएं प्रदान की हैं। इसके तहत भोपाल मंडल होकर संचालित होने वाली 12 प्रमुख ट्रेनों को प्रयागराज रामबाग एवं झूसी रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। यह व्यवस्था जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान निर्धारित तिथियों में लागू रहेगी।

रेलवे प्रशासन के अनुसार मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को चढ़ने-उतरने में सुविधा मिल सके और यात्रा अधिक सुगम हो। अतिरिक्त ठहराव पाने वाली ट्रेनों में जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, दानापुर-उधना, दरभंगा-पुणे, पुणे-दरभंगा, दरभंगा-अहमदाबाद, अहमदाबाद-दरभंगा, बनारस-उधना, उधना-बनारस, पुणे-गोरखपुर एवं गोरखपुर-पुणे एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की महत्वपूर्ण गाड़ियां शामिल हैं।