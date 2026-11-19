नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में घरों और व्यावसायिक संस्थानों से रोजाना निकलने वाला सीवेज अब नगर निगम के लिए कमाई का नया स्रोत बनने जा रहा है। जिस पानी को अब तक अपशिष्ट मानकर ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित करने के बाद जलस्रोतों में बहा दिया जाता था, अब उसी शोधित पानी को निगम औद्योगिक इकाइयों को बेचकर करोड़ों रुपये का राजस्व जुटाने की तैयारी में है।

इसके लिए शहर के तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से चार औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप, गोविंदपुरा, अचारपुरा और सतगढ़ी तक करीब 37 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई जाएगी। करीब 102 करोड़ रुपये की इस परियोजना के जरिये प्रतिदिन 20 एमएलडी (मिलियन लीटर पर डे) यानी दो करोड़ लीटर शोधित पानी उद्योगों को उपलब्ध कराने की योजना है।

निगम प्रशासन इसकी कीमत 12 रुपये प्रति हजार लीटर तय कर रहा है। इस हिसाब से पूरी क्षमता से पानी की बिक्री होने पर हर दिन 2.40 लाख और सालभर में करीब 8.76 करोड़ रुपये की कमाई होगी। इन तीन एसटीपी से भेजा जाएगा पानी 1. मक्सी मिसरोद एसटीपी से मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र: मिसरोद क्षेत्र स्थित मक्सी के 20.5 एमएलडी क्षमता वाले एसटीपी से मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पानी भेजा जाएगा। करीब 12 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाकर 10 एमएलडी पानी मंडीदीप भेजा जाएगा। इसके लिए करीब 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 2. सनखेड़ी एसटीपी प्लांट से सतगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र: कोलार रोड स्थित सनखेड़ी में 32 एमएलडी क्षमता वाला एसटीपी संचालित है। यहां से दो एमएलडी पानी सतगढ़ी स्थित औद्योगिक क्षेत्र में बेचने की योजना है, जिसके लिए करीब 11 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाई जाएगी और करीब 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे।