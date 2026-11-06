भोपाल GIS घोटाला: बाजार में ₹20 हजार की मोटर, नगर निगम ने ₹45 हजार में खरीदी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम में फाउंटेन खरीदी के नाम पर सरकारी रकम खर्च करने का ऐसा तरीका सामने आया है, जिसमें बाजार भाव भी पीछे छूट गया और शासन की निर्धारित दरें भी। जिन मोटरों की कीमत बाजार में 20 से 34 हजार रुपये के बीच बताई जा रही है, उनके लिए निगम ने 45 हजार से लेकर 58 हजार 500 रुपये तक चुकाए।

इन मोटरों की दरें नगरीय प्रशासन विभाग की एसओआर सूची में भी दर्ज हैं, इसके बावजूद खरीदी को नॉन-एसओआर बताकर ज्यादा कीमत पर भुगतान किया गया। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में की खरीदी दरअसल, पिछले साल राजधानी में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (जीआईएस) के दौरान निगम ने फव्वारों के लिए खरीदी गई 7.5 एचपी की मोटर का भुगतान 45 हजार रुपये किया गया। जबकि बाजार में इसी क्षमता की किर्लोस्कर मोटर करीब 20 हजार और सीजी कंपनी की मोटर करीब 27 हजार रुपये में उपलब्ध बताई जा रही है। यानी बाजार के इन भावों के मुकाबले निगम ने 18 से 25 हजार रुपये तक ज्यादा चुकाए।

इसी तरह 10 एचपी की मोटर के लिए 58,500 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि बाजार में सीजी की मोटर करीब 32 हजार और किर्लोस्कर की मोटर करीब 34 हजार रुपये में मिल रही है। इस हिसाब से निगम ने करीब 24,500 से 26,500 रुपये तक अतिरिक्त खर्च किए। यह भी पढ़ें- भोपाल नगर निगम में फाउंटेन खरीदी का खेल; एक टेंडर में पाइप ₹11,500 तो दूसरे में ₹25 हजार में लिया एसओआर में दर, फिर भी नॉन-एसओआर का खेल मामला सिर्फ बाजार भाव से महंगी खरीदी का नहीं है। नगरीय प्रशासन विभाग की एसओआर में 7.5 एचपी मोटर की दर 31,955 रुपये और 10 एचपी मोटर की दर 37,416 रुपये निर्धारित है। इसके बावजूद निगम ने दोनों मोटरों को नान-एसओआर श्रेणी में रखकर खरीदी की। एसओआर के मुकाबले भी 7.5 एचपी मोटर पर 13,045 रुपये और 10 एचपी मोटर पर 21,084 रुपये अधिक भुगतान किया गया।