Bhopal News: ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लगाए, पीछे चल रहे बाइक सवार ट्राली से टकराए, एक की मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार रोड पर एक ट्रैक्टर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से तेज रफ्तार बाइक ट्राली में घुस गई, जिससे बाइक चालक युवक का सिर ट्राली से टकराकर फट गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठे युवक के दोनों पैर टूट गए। हादसे के बाद आरोपित ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर व ट्राली छोड़कर भाग निकला। चूनाभट्टी पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली व बाइक को जब्त किया है।

साथ ही घायल को अस्पताल व मृतक के शव को मर्चूरी में रखवाया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र मौर्य ने बताया कि 30 वर्षीय सोनू गुप्ता अमरनाथ कॉलोनी, कोलार का रहने वाला था। शुक्रवार शाम करीब चार बजे वह अपने दोस्त आर्यन प्रजापति के साथ कोलार से चूनाभट्टी चौराहे की ओर जा रहा था।