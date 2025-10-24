मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal News: ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लगाए, पीछे चल रहे बाइक सवार ट्राली से टकराए, एक की मौत

    बाइक सोनू चला रहा था, जबकि आर्यन पीछे बैठा था। स्वर्ण जयंती पार्क के सामने उनके आगे एक ट्रैक्टर-ट्राली चल रहे थे। ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे बिल्कुल सटकर चलने के कारण उनकी बाइक ट्राली में टकरा गई। इस टक्कर के दौरान बाइक चला रहे सोनू का सिर ट्राली के कुंदे पर लगा और उसका सिर फट गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    By prashant vyas
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 11:02:51 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 11:03:47 PM (IST)
    Bhopal News: ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लगाए, पीछे चल रहे बाइक सवार ट्राली से टकराए, एक की मौत
    भोपाल में हुआ दर्दनाक हादसा।

    HighLights

    1. बाइक पर पीछे बैठे युवक के दोनों पैर टूटे।
    2. आरोपित चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हुए।
    3. पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली, बाइक को जब्त किया।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार रोड पर एक ट्रैक्टर चालक के अचानक ब्रेक लगाने से तेज रफ्तार बाइक ट्राली में घुस गई, जिससे बाइक चालक युवक का सिर ट्राली से टकराकर फट गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक पर पीछे बैठे युवक के दोनों पैर टूट गए। हादसे के बाद आरोपित ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर व ट्राली छोड़कर भाग निकला। चूनाभट्टी पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली व बाइक को जब्त किया है।

    साथ ही घायल को अस्पताल व मृतक के शव को मर्चूरी में रखवाया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र मौर्य ने बताया कि 30 वर्षीय सोनू गुप्ता अमरनाथ कॉलोनी, कोलार का रहने वाला था। शुक्रवार शाम करीब चार बजे वह अपने दोस्त आर्यन प्रजापति के साथ कोलार से चूनाभट्टी चौराहे की ओर जा रहा था।


    बाइक सोनू चला रहा था, जबकि आर्यन पीछे बैठा था। स्वर्ण जयंती पार्क के सामने उनके आगे एक ट्रैक्टर-ट्राली चल रहे थे। ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे बिल्कुल सटकर चलने के कारण उनकी बाइक ट्राली में टकरा गई।

    इस टक्कर के दौरान बाइक चला रहे सोनू का सिर ट्राली के कुंदे पर लगा। उसका सिर फट गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं बाइक पर पीछे बैठे आर्यन के पैर टूट गए हैं। हादसे के बाद बाइक ट्राली के पिछले हिस्से में घुस गई थी। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.