नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। जेल से बाहर आते ही फिर वाहन चोरी की वारदातों में सक्रिय हो गए। भोपाल की गलियों में घूमकर बाइक की रैकी करते, मौका मिलते ही चोरी करते और फिर इन्हें रायसेन जिले के ग्रामीण इलाकों में खपा देते थे। ऐशबाग पुलिस ने ऐसे वाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर 11 बाइकें बरामद की हैं। जब्त वाहनों की कीमत करीब ढाई लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस के अनुसार गिरोह का मुख्य आरोपित माजिद खान सिलवानी का रहने वाला है। वह भोपाल में किराये से रहकर बाइक चोरी की वारदातें करता है। वर्ष 2024 में ऐशबाग पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में ही उसे गिरफ्तार किया था। तब आरोपित के पास से चोरी की 18 बाइकें जब्त की गई थीं। इसी वर्ष जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर चोरी का सिलसिला शुरू कर दिया।

मास्टर चाबी से चोरी

माजिद अलग-अलग इलाकों में खड़ी पुरानी बाइकों को निशाना बनाता था। वह मास्टर चाबी से पुरानी बाइकों को चालू करता और फिर अपने अन्य साथियों की मदद से उन्हें विदिशा के देहात क्षेत्र में खपाता था। पिछले दिनों में उसने जो बाइकें चोरी की थीं, उन्हें गिरोह नहीं बेच पाया था, जिससे देहात क्षेत्र में छुपीं 11 बाइकें जब्त की गई हैं।

सिलवानी से बाइक बरामद कीं

गुरुवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ऐशबाग क्षेत्र के मरघट के पास माजिद को पकड़ा। पूछताछ में उसने महामाई का बाग और पुष्पा नगर से बाइक चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस उसे लेकर सिलवानी पहुंची, जहां समीर मंसूरी और कासिब को भी चोरी के वाहनों के साथ पकड़ा गया। जांच में भोपाल के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 13 बाइक चोरी करने की बात सामने आई।