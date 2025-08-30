Bhopal पुलिस की बर्बरता... ठेले वाले को पुलिसकर्मियों ने लात-घूंसों से पीटा, सामान में भी की तोड़फोड़

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मंगलवारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात थाना प्रभारी अजय सोनी और उनकी टीम की पुलिसिंग स्टाइल ने खाकी का बदरंग चेहरा पेश किया। थाना प्रभारी व उनके साथियों ने ठेले वाले को पीटा, उसको लात मारी और दुकान का सामान भी तोड़फोड़ दिया।

खाकी का बदरंग चेहरा जानकारी के अनुसार मंगलवारा स्थित आजाद मार्केट शराब दुकान के सामने राहुल शर्मा नामक अधेड़ ठेला लगाता है। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे मंगलवारा थाना प्रभारी सोनी और उनकी टीम वहां पहुंची। एक पुलिसकर्मी ने ठेले के पास खड़े युवक को चांटा मारा, फिर लात मारी। इसके बाद पीछे से आए थाना प्रभारी अजय सोनी ने ठेला संचालक को दो थप्पड़ मारे।