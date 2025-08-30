Bhopal पुलिस की बर्बरता... ठेले वाले को पुलिसकर्मियों ने लात-घूंसों से पीटा, सामान में भी की तोड़फोड़

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मंगलवारा थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात थाना प्रभारी अजय सोनी और उनकी टीम की पुलिसिंग स्टाइल ने खाकी का बदरंग चेहरा पेश किया। थाना प्रभारी व उनके साथियों ने ठेले वाले को पीटा, उसको लात मारी और दुकान का सामान भी तोड़फोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार मंगलवारा स्थित आजाद मार्केट शराब दुकान के सामने राहुल शर्मा नामक अधेड़ ठेला लगाता है। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे मंगलवारा थाना प्रभारी सोनी और उनकी टीम वहां पहुंची। एक पुलिसकर्मी ने ठेले के पास खड़े युवक को चांटा मारा, फिर लात मारी। इसके बाद पीछे से आए थाना प्रभारी अजय सोनी ने ठेला संचालक को दो थप्पड़ मारे।
ठेले के नीचे रखे सामान को लात मारकर बिखेर दिया। ठेला संचालक को लात मारी। पास खड़े एक अन्य युवक को पहले थप्पड़ मारा और फिर एक के बाद एक तीन लातें मारीं। बाद में पुलिसकर्मी ठेले वाली दुकान बंद करवाकर चले गए।
इस बारे में पूछे जाने पर मंगलवारा थाना प्रभारी अजय सोनी ने कहा कि ठेले वाले राहुल शर्मा के पास लोग शराब पीते हैं, इसको लेकर पिछले महीने केस दर्ज भी किए गए हैं। उसकी दुकान के पास ही गणेश पंडाल भी लगा हुआ है। ऐसे में असामाजिक तत्वों को हटाने के लिए गश्त करते हैं। रात में दुकान के पास शराब पीकर झगड़ा करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विवाद टालने के लिए तुरंत लोगों को खदेड़ा गया था।
डीसीपी जोन-3 रियाज इकबाल ने कहा कि अपराध की सूचना मिलने पर कानून के दायरे में काम करना चाहिए। थाना प्रभारी अजय सोनी का व्यवहार गलत है, उसकी जांच की जाएगी।