नींद में सोती रही Bhopal पुलिस, दो करोड़ की चोरी का आरोपी ट्रेन से हुआ फरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र में पिछले महीने हुई दो करोड़ रुपये की सनसनीखेज चोरी के मामले में पुलिस की लापरवाही ने एक बार फिर विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस चोरी में शामिल रायबरेली निवासी आरोपी को पकड़ने में तो पुलिस ने सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उसे सुरक्षित भोपाल लाना अधिकारियों के लिए चुनौती बन गया।

भोपाल लाते समय भागा चोर जानकारी के अनुसार, भोपाल पुलिस की चार सदस्यीय टीम शुक्रवार को रायबरेली पहुंची थी, जहां से उन्होंने आरोपी को हिरासत में लिया। टीम शनिवार सुबह ट्रेन के ज़रिए आरोपी को भोपाल लाने की तैयारी में थी। सबकुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन कानपुर रेलवे स्टेशन पर स्थिति अचानक बदल गई। पुलिस टीम के सदस्य जब ट्रेन में ही नींद के आगोश में थे, तभी आरोपी ने मौका पाकर हथकड़ी छुड़ाई और फरार हो गया।