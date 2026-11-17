भवन निर्माण ठेकेदारों को मजदूरों की, और स्पा, मसाज सेंटर व ब्यूटी पार्लर संचालकों को अपने कर्मचारियों की जानकारी व आईडी प्रूफ थाने में देने होंगे। वहीं, वाहन किराए पर देने वाली ट्रेवल्स एजेंसियों को ग्राहक की पहचान की तस्दीक कर दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे।पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि बाहरी तत्वों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। आम नागरिकों से इस आदेश का पालन कर सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है।