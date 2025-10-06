Bhopal Power Cut: भोपाल के 30 से अधिक इलाकों में आज पांच-छह घंटे बिजली रहेगी गुल, यहां देखें लिस्ट

मेरी खबरें
    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 01:29:27 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 01:29:27 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार, सुभाषनगर, टीला जमालपुरा समेत शहर के करीब 30 इलाकों में सोमवार यानी छह अक्टूबर को पांच से छह घंटे तक बिजली गुल रहेगी। इन क्षेत्रों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाएगा।

    10 से से इन इलाकों में कटौती

    इसके चलते सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक कोलार स्थित सर्वधर्म ए-बी सेक्टर, शालीमार गार्डन, शालीमार पार्क में बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 से शाम चार बजे तक सुल्तानिया, इंफ्रेंट्री रोड, विट्ठल नगर, रामानंद आश्रम, जानकी नगर, जैन नगर, संतजी की कुटिया, बैरागढ़ रोड, गंगौर की बावड़ी, ओल्ड काजी कैम्प, टीला जमालपुरा और नगर निगम कालोनी में बिजली कटौती होगी।

    सुबह 10 से शाम चार बजे तक बैरसिया रोड, ग्रीन पार्क कालोनी, कांग्रेस नगर, ओल्ड सुभाषनगर, पद्माभ नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी और अभिरुचि कालोनी में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं सुबह 10 से शाम चार बजे तक रीगल टाउन, रीगल कस्तूरी, क्रस्ट्रल आइडियल सिटी समेत आसपास के इलाकों में भी बिजली बंद रहेगी।

