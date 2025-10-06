Bhopal Power Cut: भोपाल के 30 से अधिक इलाकों में आज पांच-छह घंटे बिजली रहेगी गुल, यहां देखें लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार, सुभाषनगर, टीला जमालपुरा समेत शहर के करीब 30 इलाकों में सोमवार यानी छह अक्टूबर को पांच से छह घंटे तक बिजली गुल रहेगी। इन क्षेत्रों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाएगा।

10 से से इन इलाकों में कटौती

इसके चलते सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक कोलार स्थित सर्वधर्म ए-बी सेक्टर, शालीमार गार्डन, शालीमार पार्क में बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 से शाम चार बजे तक सुल्तानिया, इंफ्रेंट्री रोड, विट्ठल नगर, रामानंद आश्रम, जानकी नगर, जैन नगर, संतजी की कुटिया, बैरागढ़ रोड, गंगौर की बावड़ी, ओल्ड काजी कैम्प, टीला जमालपुरा और नगर निगम कालोनी में बिजली कटौती होगी।