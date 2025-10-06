MP: देवास में शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, उदयनगर। क्षेत्र के पांडुतालाब संकुल के अंतर्गत एक गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय के वर्ग-तीन शिक्षक व गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ है। यह वीडियो कब का है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है।
फेक वीडियो
मामले को लेकर संबंधित शिक्षक की ओर से उदयनगर थाने में आवेदन देकर वीडियो को फेक बताकर जांच की मांग की गई है। वहीं ग्रामीणों ने शिकायत कर शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से गलत काम करने का उल्लेख करते हुए शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है।
उदयनगर थाना प्रभारी अनीता सिंह ने बताया कि शिक्षक ने आवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन वीडियो प्रस्तुत नहीं किया गया है। वीडियो मिलने व जांच के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी। उधर घटनाक्रम को लेकर जिला परियोजना समन्वयक अजय कुमार मिश्र से मोबाइल फोन पर संपर्क किया गया लेकिन बात नहीं हो सकी।
