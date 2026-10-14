Bhopal Power Cut: भोपाल के इन इलाकों में बुधवार को 6 घंटे तक गुल रहेगी बत्ती, यहां देखें पूरी लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: शहर के कई इलाकों में बुधवार को तीन से छह घंटे के लिए बिजली कटौती की जाएगी। बिजली कंपनी के अनुसार यह कटौती मरम्मत कार्यों के कारण की जा रही है।

इन इलाकों पर असर

सुबह सात से दोपहर 12 बजे तक: मालवीय नगर व आसपास।

मालवीय नगर व आसपास। सुबह दस से दोपहर दो बजे तक: बागसेवनिया, उत्सव परिसर, लक्ष्मी परिसर, जाटखेड़ी, पीएंडटी कालोनी, निराला नगर, द्वारकापुरी, एकता मार्केट, चित्रगुप्त नगर, आराधना नगर, गंगा नगर, सुदामा नगर, अंबेडकर नगर, राजीव नगर व आसपास।

बागसेवनिया, उत्सव परिसर, लक्ष्मी परिसर, जाटखेड़ी, पीएंडटी कालोनी, निराला नगर, द्वारकापुरी, एकता मार्केट, चित्रगुप्त नगर, आराधना नगर, गंगा नगर, सुदामा नगर, अंबेडकर नगर, राजीव नगर व आसपास। सुबह दस से दोपहर तीन बजे तक: प्रियदर्शनी, शिवालय, गिरधर परिसर, मेंगो वैली, विनीत कुंज बी सेक्टर, पार्क सेरेना कॉलोनी, कस्टम कालोनी व आसपास।

प्रियदर्शनी, शिवालय, गिरधर परिसर, मेंगो वैली, विनीत कुंज बी सेक्टर, पार्क सेरेना कॉलोनी, कस्टम कालोनी व आसपास। सुबह दस से शाम चार बजे तक: माहोली, काकड़ अभिनम होम्स, ग्रीन वैली, कोलुआ, राधाकृष्ण पुरम, खेजड़ा बरामद, भानपुर, ईको ग्रीन पार्क व आसपास।

माहोली, काकड़ अभिनम होम्स, ग्रीन वैली, कोलुआ, राधाकृष्ण पुरम, खेजड़ा बरामद, भानपुर, ईको ग्रीन पार्क व आसपास। सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक: इंद्रपुरी ए, बी-सी सेक्टर, मंदाकिनी परिसर, बैरागढ़ गांव, आदर्श नगर, नई बस्ती, मीरपुर व आसपास।

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