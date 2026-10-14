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गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया से नगर निगम वसूलता है 7 करोड़ टैक्स, 5 साल से अंधेरा से परेशान व्यापारियों ने लगाई 600 स्ट्रीट लाइटें

भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाओं के अभाव और बढ़ती चोरियों से परेशान उद्यमियों ने खुद 600 स्ट्रीट लाइटें लगवाईं। एसोसिएशन निगम से वसूल...और पढ़ें

By PANKAJ SHRIVASTAVAEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 10:06:23 AM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 10:06:23 AM (IST)
गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया से नगर निगम वसूलता है 7 करोड़ टैक्स, 5 साल से अंधेरा से परेशान व्यापारियों ने लगाई 600 स्ट्रीट लाइटें
गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया से नगर निगम वसूलता है टैक्स। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 5 साल से स्ट्रीट लाइटें बंद।
  2. अंधेरे के कारण सालभर में 15 से अधिक चोरियां हुईं।
  3. एसोसिएशन ने खुद के खर्च पर 600 स्ट्रीट लाइटें लगवाईं।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के औद्योगिक केंद्र गोविंदपुरा से नगर निगम हर साल सात करोड़ रुपये संपत्ति कर वसूल रहा है, लेकिन बदले में बुनियादी सुविधाएं देना तो दूर, सड़कों की स्ट्रीट लाइटें तक दुरुस्त नहीं की जा रहीं। उद्यमी बताते हैं कि पिछले पांच-छह साल से औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटें बंद है। शाम ढलते ही पूरे क्षेत्र में अंधेरा पसर जाता है। निगम की इस बेरुखी से तंग आकर आखिरकार उद्यमियों को खुद मोर्चा संभाला।

गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने अपने फंड से 600 से अधिक स्ट्रीट लाइटें खरीदकर फैक्ट्रियों के सामने लगवाई हैं, ताकि कम से कम इकाइयों के आगे रोशनी रह सके। सालभर में औद्योगिक इकाइयों के भीतर 12 से 15 चोरी की वारदातें हो चुकी हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक को डर के साए में आवाजाही करने पर मजबूर हैं। कबाड़ियों के अवैध कब्जे और आदर्श नगर, गौतम नगर समेत चार झुग्गी बस्तियों के फैलाव ने स्थिति और बिगाड़ रखी है।


टैक्स का 50 फीसद हिस्सा इसी क्षेत्र में खर्च करने की मांग

  • साल 2018 में एमएसएमई विभाग ने मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एसोसिएशन को सौंपी थी, जिसके बाद से संगठन अपने स्तर पर रख-रखाव कर रहा है। उद्यमियों की मांग है कि नगर निगम द्वारा वसूले जाने वाले सात करोड़ रुपये के टैक्स का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र के विकास पर खर्च हो।

  • रूप नगर से अयोध्या बायपास को जोड़ने वाले प्रस्तावित मार्ग का निर्माण तत्काल शुरू किया जाए। अत्यधिक व्यस्त सड़कों का चौड़ीकरण हो और झुग्गीवासियों को पीएम आवास योजना में शिफ्ट किया जाए।

एक नजर में गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र

  • 1968 - गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र हुई स्थापना

  • 700 - एकड़ में फैला क्षेत्र

  • 1157 - क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयां

  • 30 - हजार से अधिक श्रमिक इकाईयों में कार्यरत

  • मुख्य उत्पाद एवं उद्योग - ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, टरबाइन और स्विचगियर के उपकरण, इंजीनियरिंग एवं पावर सेक्टर

स्ट्रीट लाइटें बंद

औद्योगिक क्षेत्र में पिछले पांच-छह साल से स्ट्रीट लाइटें बंद है। इसके चलते यहां चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। कबाड़ियों ने जगह-जगह कब्जे कर रखा है। निगम को करोड़ों का टैक्स देने के बाद भी उद्यमी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। विजय गौर, अध्यक्ष, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन

स्ट्रीट लाइटों को करवाएंगे चालू

हमारे पास इस संबंध में अब तक शिकायत नहीं आई है, लेकिन अब हम जांच करवाकर सभी स्ट्रीट लाइटों को जल्द से जल्द चालू करवाते हैं। अक्षय तेम्रवाल, अपर आयुक्त, निगम

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