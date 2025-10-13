मेरी खबरें
    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 06:54:42 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 06:54:41 AM (IST)
    Bhopal Power Cut: न्यू मार्केट समेत शहर के 75 इलाकों में आज बत्ती गुल, जानें किस क्षेत्र में कब रहेगी सप्लाई बंद
    न्यू मार्केट समेत शहर के 75 इलाकों में आज बत्ती गुल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। न्यू मार्केट, नयापुरा, बरखेड़ी समेत शहर के 75 इलाकों में सोमवार यानी आज दो से छह घंटे तक बिजली गुल रहेगी। दरअसल, प्रभावित इलाकों में बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव का काम किया जाना है। इसके चलते अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग समय पर आपूर्ति बंद रहेगी।

    कब होगी बिजली कटौती

    सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक 74 बंगला, न्यू मार्केट, सूरज नगर, बरखेड़ी, सेवनिया, गौरागांव और बिसनखेड़ी में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कदांबनी, रामेश्वरम फेस-बी, गुलाबी नगर, प्रियदर्शनी, आशिमा रॉयल सिटी, लैंड मार्क, अमृत होम्स और किलोल इलाके प्रभावित रहेंगे। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक अटलांटिस कॉलोनी, त्रिभुवन कॉलोनी, रामायण साउथ एवेन्यू फेस-1 और 2, सिग्नेचर सिटी, शिव कस्तूरी वाटिका, निकुंज हाइट्स और शंकराचार्य सैफरान पैलेस में बिजली कटौती होगी।


    सुबह 10 से शाम 4 बजे तक शिवा अपार्टमेंट, नयापुरा, बरेलागांव, राजीव रोसरी, ओम शिव नगर, लक्ष्मी नगर, सुंदर नगर, रजत नगर, विवेकानंद कॉलोनी, कल्पना नगर, सहकारी परिसर, लेबर कॉलोनी, अजंता कॉम्प्लेक्स, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, रविदास नगर, शांतिनगर, भारत नगर, करमवीर नगर और भवानी नगर में बिजली गुल रहेगी। इसी तरह सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बाग सेवनिया, उत्सव परिसर, लक्ष्मी परिसर और जाटखेड़ी में बिजली कटेगी। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक पूर्वांचल फेस-1, ऋषिनगर फेस-2, वैभव विहार, कौशल्या नगर, दीप नगर, वर्धमान ग्रीन वैली, सुरभि विहार, युगांतर, कंचन नगर, इंडस, विद्या सागर, सिद्धांत पैलेस, आधारशिला, अजय हाइट्स, स्टार एवेन्यू और राजीव पैलेस इलाके प्रभावित रहेंगे।

    इन इलाकों का भी नाम शामिल

    दोपहर 12 से 2 बजे तक 45 बंगला, सैनिक रेस्ट हाउस, बेतवा अपार्टमेंट और जीटीबी कॉम्प्लेक्स में आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक बल्लभ नगर और दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक अरविंद विहार, लहारपुर, बाग मुगालिया एक्सटेंशन, द्वारिका परिसर समेत आसपास के इलाकों में बिजली कटौती होगी।

