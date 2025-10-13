दीपावली पर भोपाल में बदले ट्रैफिक नियम... इन जगहों पर वाहनों की एंट्री पर रोक, पार्किंग प्लान देखें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए शहर के जुमेराती, चौक बाजार, न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, बैरागढ़ आदि प्रमुख बाजारों में आमजन का आवागमन सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। नगरीय यातायात पुलिस भोपाल द्वारा विभिन्न बाजारों में इस दौरान उचित यातायात प्रबंधन हेतु पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था की गई है।
पुराना भोपाल बाजार
सोमवार से 21 अक्टूबर तक दीपावली त्योहार के दौरान आंतरिक बाजार क्षेत्र (जनकपुरी, जुमेराती, छोटे भैया चौराहा, घोड़ा नक्कास चौराहा, हनुमानगंज, आजाद मार्केट) में भोपाल शहर के अलावा अन्य आसपास के शहरों व देहात से भी बड़ी संख्या में खरीदार आएंगे। इस दौरान भीड़ की स्थिति में पुराना शहर क्षेत्रांर्गत मुख्य बाजार में यातायात व्यवस्था एवं परिवर्तित मार्ग व्यवस्था इस प्रकार रहेगी-
10 नंबर मार्केट
सोमवार से 21 अक्टूबर तक आमजन की सुविधा हेतु 10 नंबर मार्केट की ओर जाने वाले मार्ग को वन-वे किया जाएगा। इसमें वाहन वंदे मातरम् चौराहा से 10 नंबर मार्केट की ओर प्रवेश कर 10 नंबर मार्केट तिराहा होते हुए नेशनल अस्पताल की ओर जाएंगे। इसी प्रकार साढ़े 10 नंबर स्टॉप से वाहन 10 नंबर मार्केट तिराहा होते हुए नेशनल अस्पताल की ओर जाएंगे। नेशनल अस्पताल से 10 नंबर मार्केट तथा 10 नंबर मार्केट से वंदे मातरम् चौराहे की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।
न्यू मार्केट
न्यू मार्केट में टीटी नगर थाना चौराहे के पास स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में पर्याप्त पार्किंग स्थान है। यहां आने वाले अपने वाहन पार्क करेंगे। यातायात का दबाव बढ़ने पर रंगमहल चौराहे से थाना चौराहे और टीटी क्रॉस तिराहे से थाना चौराहे तक वाहनों का आवागमन परिवर्तित मार्ग से किया जाएगा।
एमपी नगर बाजार
एमपी नगर जोन-एक में स्थित मल्टी लेवल पार्किंग और अन्य पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क होंगे।
बैरागढ़ बाजार
बैरागढ़ में चंचल चौराहे के पास मल्टी लेवल पार्किंग में व्यापारी अपने वाहन पार्क करेंगे। नए ब्रिज निर्माण के कारण पीडब्ल्यूडी द्वारा छोटे-छोटे पार्किंग स्थल तैयार किए जा रहे हैं, जहां ग्राहक कुछ समय के लिए वाहन पार्क कर सकेंगे।
इसे भी पढ़ें- MP में करोड़ों के हवाला कांड में हाई-वोल्टेज ड्रामा: SP का निलंबन आदेश IG ने किया निरस्त, जानें पूरा मामला