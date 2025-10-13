दीपावली पर भोपाल में बदले ट्रैफिक नियम... इन जगहों पर वाहनों की एंट्री पर रोक, पार्किंग प्लान देखें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए शहर के जुमेराती, चौक बाजार, न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, बैरागढ़ आदि प्रमुख बाजारों में आमजन का आवागमन सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। नगरीय यातायात पुलिस भोपाल द्वारा विभिन्न बाजारों में इस दौरान उचित यातायात प्रबंधन हेतु पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था की गई है।

पुराना भोपाल बाजार सोमवार से 21 अक्टूबर तक दीपावली त्योहार के दौरान आंतरिक बाजार क्षेत्र (जनकपुरी, जुमेराती, छोटे भैया चौराहा, घोड़ा नक्कास चौराहा, हनुमानगंज, आजाद मार्केट) में भोपाल शहर के अलावा अन्य आसपास के शहरों व देहात से भी बड़ी संख्या में खरीदार आएंगे। इस दौरान भीड़ की स्थिति में पुराना शहर क्षेत्रांर्गत मुख्य बाजार में यातायात व्यवस्था एवं परिवर्तित मार्ग व्यवस्था इस प्रकार रहेगी-