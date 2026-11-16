Bhopal Railway: बिना टिकट यात्रियों पर एक्शन, दो दिन में वसूला 3 लाख से ज्यादा का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिना टिकट या निर्धारित श्रेणी से अलग टिकट लेकर ट्रेन में सफर करना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में ऐसे यात्रियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान में तीन टिकट निरीक्षकों ने दो दिनों में 295 मामलों में कार्रवाई कर तीन लाख छह हजार रुपये का रेल राजस्व अर्जित किया है।

खास बात यह है कि तीनों कर्मचारियों ने अलग-अलग दिनों में एक-एक लाख रुपये से अधिक का राजस्व जुटाया। कुल 295 मामले बने जानकारी के अनुसार, उप मुख्य टिकट निरीक्षक शाकिर शाह ने 10 नवंबर को एक ही दिन में 124 मामलों में कार्रवाई कर एक लाख एक हजार 190 रुपये का राजस्व अर्जित किया। वहीं, 11 नवंबर को टिकट निरीक्षक अब्दुल वाहिद ने 117 मामलों में एक लाख 30 रुपये और मुख्य टिकट निरीक्षक अमित शर्मा ने 50 मामलों में एक लाख चार हजार 780 रुपये का राजस्व जुटाया। इस तरह तीनों ने कुल 295 मामलों में 3 लाख 6 हजार रुपये रेलवे के खाते में जमा कराए।