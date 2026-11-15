अब एक्सप्रेस ट्रेनों में भी वंदे भारत जैसी आरामदायक सीटें, भोपाल रेल मंडल खरीदेगा 150 रिक्लिनर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। वंदे भारत, शताब्दी और जनशताब्दी जैसी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को मिलने वाली आरामदायक सीटों की सुविधा अब इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी मिल सकती है। भोपाल रेल मंडल इस दिशा में 150 गैस स्प्रिंग रिक्लिनर खरीदेगा। अभी तक पीछे की ओर झुकने वाली सीटों की सुविधा मुख्य रूप से वंदे भारत, शताब्दी और जनशताब्दी जैसी ट्रेनों में मिलती है।

अब भोपाल-बीना मेमू एक्सप्रेस, डॉ. अंबेडकर नगर-भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस और राज्यरानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में भी सीटों को ज्यादा आरामदायक बनाने की तैयारी है। इससे रोजाना और लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिल सकती है।

क्या होती है गैस स्प्रिंग रिक्लिनर सीट