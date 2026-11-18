डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में पति की मौत के बाद खुद के पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही 49 वर्षीय एक महिला के साथ ज्यादती का सनसनीखेज मामला सामने आया है। व्यापार में मदद का झांसा देकर एक युवक ने पहले उसके साथ पार्टनरशिप में होटल खोला और फिर मौका पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

आरोपी ने महिला को समाज में बदनाम करने की धमकी देकर उसकी आवाज दबाने की कोशिश भी की और उसके साथ मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर शाहपुरा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।