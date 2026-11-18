अनुज मैना, भोपाल : शहर में कहीं पानी का दबाव कम है तो कहीं पाइपलाइन लीकेज और कहीं टंकियों के रखरखाव की शिकायतें हैं। इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी संभालने वाली नगर निगम की जल कार्य शाखा के पास बजट की कमी नहीं है, लेकिन खर्च के आंकड़े कामकाज की रफ्तार पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में शाखा को 104 करोड़ 65 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है, लेकिन सात महीने बीतने के बाद भी इसमें से महज 2.05 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं। यानी कुल बजट का करीब 1.96 प्रतिशत ही उपयोग हुआ है।

12 मदों में एक रुपया भी खर्च नहीं सबसे चौंकाने वाली स्थिति यह है कि बजट की 17 मदों में से 12 में अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया। इन मदों के लिए 43 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान है, लेकिन पूरा पैसा खाते में बचा हुआ है। इसमें पुरानी टंकियों और संपवेल के रखरखाव, वाल्व चेंबर, संपवेल और ओवरहेड टैंक निर्माण, बोरवेल, जलापूर्ति व्यवस्था के विकास, कुओं और बावड़ियों के रखरखाव, जलापूर्ति परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव तथा पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केमिकल और क्लोरीनेटर की खरीदी जैसी जरूरी मदें शामिल हैं। कुल खर्च की 90 फीसदी राशि सिर्फ दो मदों में खर्च खर्च का बड़ा हिस्सा भी सीमित मदों में सिमटा हुआ है। जल कार्य शाखा स्टोर्स के लिए 12 करोड़ रुपये में से 1.25 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के आउटसोर्स संचालन पर आवंटित 12 करोड़ में से 58.76 लाख रुपये खर्च किए गए। कुल 2.05 करोड़ रुपये के खर्च में इन दो मदों की हिस्सेदारी ही करीब 90 प्रतिशत है।