भोपाल: स्वच्छ राजधानी के तमगे पर लगा दाग, 3200 टन कचरे से बेहाल रहा शहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और ठेका प्रथा खत्म करने जैसी मांगों को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई बातचीत के बाद समाप्त हुई। लिहाजा शनिवार से शहर की सफाई व्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट आएगी, लेकिन हड़ताल के चौथे दिन शुक्रवार को राजधानी की जो दुर्गति हुई, उसने नागरिकों को दिनभर बेहाल किए रखा।

चार दिनों से कचरा न उठने के कारण शहर के भीतर करीब 3200 टन से अधिक कचरे पड़ा रहा, जिसके चलते लोगों को धनतेरस जैसे बड़े पर्व पर भी असहनीय बदबू और गंदगी के बीच समय काटना पड़ा। चौराहों से लेकर पॉश इलाकों तक कचरे के ढेर शुक्रवार को भोपाल की सूरत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। त्योहार के सीजन में जहां घरों और बाजारों में रौनक थी, वहां आम रास्तों पर सिर्फ पॉलीथिन और सड़ांध बिखरी नजर आई। 12 नंबर मुख्य सड़क किनारे कचरे का बड़ा ढेर लगा रहा, जिससे राहगीरों का निकलना दूभर हो गया। गुलमोहर रोड बसंत कुंज के सामने कचरा सड़क तक फैलने से ट्रैफिक जाम और बदबू की स्थिति बनी रही।

चार इमली क्षेत्र का यह वीआईपी इलाका भी गंदगी के असर से नहीं बच सका और चौराहों पर कचरा पसरा दिखा। त्योहारी खरीदारी के मुख्य केंद्र न्यू मार्केट में जगह-जगह लगे कचरों के ढेरों ने खरीदारों और व्यापारियों का दम फुला दिया। कोलार सिक्स लेन रोड के किनारे कचरे के बड़े-बड़े अंबार दिनभर मुंह चिढ़ाते रहे। मृत जानवर की बदबू से बदहाल रोड हालात इतने बदतर हो गए कि बागसेवानिया रोड पर सड़क किनारे मृत पड़े जानवर से उठती दुर्गंध ने लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल कर दिया। परेशान होकर स्थानीय लोग कई जगहों पर कचरे के ढेर में आग लगाते दिखे, जिससे उठते जहरीले धुएं ने हवा को और दमघोंटू बना दिया।