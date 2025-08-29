90 डिग्री के 'अंधे मोड़' के बाद भरोसा खो बैठे MP के PWD इंजीनियर, रेलवे खुद फाइनल करेगा डिजाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग आरओबी के 90 डिग्री मोड़ को सुधारने के लिए पिछले 82 दिनों से कवायद चल रही है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने मोड़ को सुधारने के लिए जो नया डिजाइन हाल ही में तैयार किया है, उसे लेकर रेलवे का साफ कहना है कि उसका हमारे इंजीनियर परीक्षण करेंगे। उसके बाद ही डिजाइन फाइनल होगा। यह बात जानकर कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे को पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों पर भरोसा नहीं है।

PWD ने नहीं दिया है डिजाइन रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि साइट निरीक्षण के बाद अब तक पीडब्ल्यूडी ने नया डिजाइन नहीं दिया है। डिजाइन मिलने के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा। रेलवे की कसौटी पर खरा उतरने के बाद सुधार कार्य शुरू करने के लिए हरी झंडी दी जाएगी। फिलहाल जब तक डिजाइन का परीक्षण नहीं होता है, तब तक 90 डिग्री मोड़ का सुधार कार्य शुरू नहीं होगा।

वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का मानना है कि नया डिजाइन लगभग फाइनल है और इसमें खामियों को दूर करने पर जोर दिया गया है। लेकिन अंतिम निर्णय रेलवे के परीक्षण के बाद ही होगा। कुल मिलाकर, ऐशबाग आरओबी के 90 डिग्री मोड़ पर संशय अभी बरकरार है और इसका समाधान कब होगा, यह स्पष्ट नहीं है। प्रेजेंटेशन देखने के बाद तैयार किया जा रहा ड्राफ्ट पीडब्ल्यूडी ने हाल ही में केंद्रीय एक्सपर्ट कमेटी के सामने इस डिजाइन का प्रजेंटेशन दिया था। करीब चार दिन पहले कमेटी के सदस्य, रेलवे और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने साइट निरीक्षण किया था। फिलहाल कमेटी नए डिजाइन की बारीकियों की जांच कर रही है और उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।