भोपाल में इस बार बिट्टन मार्केट में नहीं लगेगा पटाखा बाजार, जिला प्रशासन ने तय किए सात नए स्थल

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 02:15:52 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 02:15:52 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली से पहले जिला प्रशासन ने पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष जिले में कुल 932 पटाखा दुकानों को 50 किलोग्राम क्षमता वाले लाइसेंस जारी किए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, 15 अक्टूबर को नजूल एसडीएम कार्यालय में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद 16 अक्टूबर से दुकानदार निर्धारित स्थानों पर दुकानें लगा सकेंगे।

    कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी विक्रेताओं को सुरक्षा उपायों का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। दीपावली पर आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड और निगम के अमले को विशेष निगरानी में रखा गया है। वहीं इस बार बिट्टन मार्केट में पटाखा बाजार नहीं लगाया जाएगा, जहां पिछले 30 वर्षों से यह बाजार लगता आया है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने स्थल बदलने का निर्णय लिया है। शहर में अब सात नए स्थानों पर पटाखा बाजार लगाए जाएंगे।


    ग्रीन और कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री को बढ़ावा

    गाइडलाइन के अनुसार, इस बार ग्रीन और कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर जोर रहेगा। सुतली बम और तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बाजार में चकरी, अनार, फुलझड़ी और मल्टी शॉट केक जैसे कम ध्वनि वाले पटाखे उपलब्ध रहेंगे।

    थोक व्यापारियों को भी जारी होंगे लाइसेंस

    फुटकर दुकानों के साथ-साथ 19 थोक व्यापारियों को भी 1500 किलोग्राम तक के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इसके लिए शहर में 18 गोदाम बनाए गए हैं, जहां सीमित मात्रा में आतिशबाजी संग्रहित की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जाएगी।

