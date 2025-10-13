MP के डिंडौरी में शराब के नशे में स्कूल पहुंचा शिक्षक, डरे सहमे बच्चे, ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जिले के जनपद मेहंदवानी अंतर्गत ग्राम सरसी स्थित एकीकृत मिडिल स्कूल में बुधवार को एक शिक्षक के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है। शराब के नशे में शिक्षक के स्कूल पहुंचने से बच्चे भी डरे सहमे नजर आए।

मामले की खबर प्रधानपाठक द्वारा दिए जाने के बाद संकुल प्राचार्य आरके चंद्रोल स्कूल पहुंच गए। स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से शराबी शिक्षक को स्कूल परिसर से बाहर भगाया गया। इस मामले में प्राचार्य द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर जनजातीय कार्य विभाग जिला कार्यालय भेजने की बात कही है।