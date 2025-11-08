भोपाल में महिला ने नाबालिग से वसूले 10 लाख, खरीदे iPhone और गहने, POCSO Act में मामला दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के मिसरोद इलाके से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला पर अपनी पड़ोसी की 15 वर्षीय बेटी को धमकाकर करीब 10 लाख रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार, आरोपित महिला ज्योति पाठक की बेटी और पीड़िता आपस में सहेलियां थीं और एक-दूसरे के घर आना-जाना था।

बच्ची को अपने जाल में फंसाया इसी दौरान ज्योति ने बच्ची को अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि उसने मानसिक दबाव बनाकर पहले छोटी रकमें मांगीं और फिर धीरे-धीरे बड़ी रकम, महंगे मोबाइल और कीमती सामान हड़प लिए। डर के कारण नाबालिग चोरी-छिपे घर से पैसे और सामान निकालकर महिला को देती रही।