SIR: भोपाल में साढ़े चार लाख में से 1.30 लाख मतदाताओं को नोटिस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एक हफ्ते पहले भोपाल के सात विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में एक हफ्ते के दौरान नाम कटने वालों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में इन मतदाताओं की तादाद चार लाख 45 हजार 32 है, जबकि चौबीस घंटे में 1500 मतदाता और बढ़ गए हैं। अब इन मतदाताओं के नाम नोटिस दिए बिना डॉयरेक्ट मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय ने दिए ये निर्देश जिला निर्वाचन कार्यालय ने 2029 बीएलओ को मृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी पृविष्टी और अन्य वर्ग के मतदाताओं की जांच के निर्देश दिए हैं ताकि बिना वजह किसी का नाम न कट जाए। बीएलओ नो मैपिंग वाले मतदाताओं की जानकारी भी जुटा रहे हैं।

इनमें अधिकतर मतदाताओं के स्थानांतरण की जानकारी मिल रही है। इस आधार पर इन्हें नो मैपिंग से हटाकर अनकलेक्टेबल में दर्ज किया जा रहा है। ऐसा करने से इन लोगों को नोटिस देने की जगह सीधे नाम काट दिए जाएंगे।