SIR: भोपाल में साढ़े चार लाख में से 1.30 लाख मतदाताओं को नोटिस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एक हफ्ते पहले भोपाल के सात विधानसभा क्षेत्रों में कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में एक हफ्ते के दौरान नाम कटने वालों की संख्या बढ़ गई है।
वर्तमान में इन मतदाताओं की तादाद चार लाख 45 हजार 32 है, जबकि चौबीस घंटे में 1500 मतदाता और बढ़ गए हैं। अब इन मतदाताओं के नाम नोटिस दिए बिना डॉयरेक्ट मतदाता सूची से काट दिए जाएंगे।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने 2029 बीएलओ को मृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी पृविष्टी और अन्य वर्ग के मतदाताओं की जांच के निर्देश दिए हैं ताकि बिना वजह किसी का नाम न कट जाए। बीएलओ नो मैपिंग वाले मतदाताओं की जानकारी भी जुटा रहे हैं।
इनमें अधिकतर मतदाताओं के स्थानांतरण की जानकारी मिल रही है। इस आधार पर इन्हें नो मैपिंग से हटाकर अनकलेक्टेबल में दर्ज किया जा रहा है। ऐसा करने से इन लोगों को नोटिस देने की जगह सीधे नाम काट दिए जाएंगे।
एसआइआर (SIR) के ड्रॉफ्ट रोल को जारी करने के लिए 23 दिसंबर की तारीख तय की गई है। जबकि 18 दिसंबर तक गणना पत्रक जमा किए जा सकेंगे। ऐसे में जिले में सातों विधानसभा क्षेत्र में करीब एक लाख 30 हजार मतदाताओं की सुनवाई होनी है। इन मतदाताओं को अपनी नागरिकता बताने के दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे।
इधर, पिछले एक हफ्ते के दौरान इस वर्ग के मतदाताओं का आंकड़ा तेजी से कम हो रहा है। हालांकि शेष मतदाताओं की सुनवाई वार्ड स्तर पर की जाएगी। बैरसिया की सुनवाई तहसील में ही होगी।
राजधानी में बीएलओ को नो मैपिंग वाले मतदाताओं की जांच करने का काम सौंपा गया है। अब तक पांच हजार मतदाताओं को नो मैपिंग से मैपिंग में दर्ज किया गया है।