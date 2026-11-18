राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश (टीएनसीपी) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अदालत की मर्यादा के विरुद्ध अमर्यादित आचरण करने के कारण की गई है।

गजभिये 27 अक्टूबर को हाई कोर्ट की आनलाइन सुनवाई में हाफ पैंट पहनकर बिस्तर पर बैठे ही जुड़ गए थे। जिसके बाद हाई कोर्ट ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए थे।

हाफ पैंट पहनकर जुड़े



