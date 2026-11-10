झुग्गी मुक्त होगा भोपाल... दानापानी में बनेंगे 21,255 पक्के आवास, विकसित होगी टाउनशिप

अनुज मैना, नवदुनिया, भोपाल। राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस योजना के तहत शहर के अलग-अलग हिस्सों में बसी झुग्गी बस्तियों को हटाकर क्षेत्र पुनर्वास के लिए दानापानी सब्जी फार्म की जमीन पर पक्के आवास तैयार किए जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बस्तियों को हटाकर परिवारों को यहां शिफ्ट किया जाएगा।

आवास बनाने की योजना तैयार नगर निगम ने दानापानी सब्जी फार्म की 76.11 हेक्टेयर जमीन पर 21,255 पक्के आवास बनाने की योजना तैयार की है। शासन ने यह जमीन नगर निगम को हस्तांतरित कर दी है। अब निगम इस परियोजना को केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना के तहत स्वीकृत कराने की तैयारी में है। योजना को मंजूरी मिलने पर परियोजना की 25 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार से मिलने की उम्मीद है। इसके बाद निर्माण और पुनर्वास की कार्ययोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।