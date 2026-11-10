एमपी में खनिज माफिया पर नकेल की तैयारी, संवेदनशील रास्तों पर लगेंगे 20 मैनुअल चेकपोस्ट, होगी सख्त निगरानी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में 40 ई-चेक पोस्ट लगाने के बाद अब राज्य सरकार 20 मैनुअल चेकपोस्ट भी लगाएगी। इसमें खनिज, परिवहन विभाग और पुलिस का अमला मिलकर खनिज के अवैध परिवहन की निगरानी और रोकथाम करेंगे। यह निर्णय मुख्य रूप से उन संवेदनशील मार्गों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जहां से अवैध रूप से रेत, गिट्टी, बोल्डर और अन्य खनिजों का परिवहन किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।

ऐसे मार्ग जिन पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से अवैध परिवहन होता है, उन्हें चिह्नित कर नियमित गश्त की जाएगी। मैनुअल चेकपोस्ट शुरुआत में उन अंतरराज्यीय और अंतरजिला सीमाओं पर लगाए जाएंगे जो तस्करी के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं।

अवैध परिवहन के लिए छोटे व संकरे मार्गों का होता है उपयोग

खनिज के अवैध परिवहन के लिए ऐसे छोटे व संकरे मार्गों का उपयोग किया जाता है जहां केवल ट्रैक्टर-ट्रॉली आसानी से निकल जाए। इन मार्गों का रूट मुख्य मार्गों से अलग होता है, लेकिन एक स्थान पर आकर ये मुख्य मार्गों से आकर मिलते हैं।