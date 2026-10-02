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Bhopal Traffic Alert: अमित शाह के दौरे के चलते शाम 6 बजे से बदलेगा रूट, भारी वाहन और बसें की जाएंगी डायवर्ट

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आज के भोपाल भ्रमण के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। स्टेट हैंगर से होटल ताज तक उनके आवागमन के चलते शाम 6 बजे...और पढ़ें

By prashant vyasEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 10:43:32 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 10:45:02 AM (IST)
Bhopal Traffic Alert: अमित शाह के दौरे के चलते शाम 6 बजे से बदलेगा रूट, भारी वाहन और बसें की जाएंगी डायवर्ट
अमित शाह के भोपाल दौरे के चलते शाम 6 बजे से बदलेगा रूट,

HighLights

  1. भोपाल के दौरे पर हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह
  2. स्टेट हैंगर से होटल ताज तक वीआइपी मूवमेंट
  3. भारी वाहनों और बसों के रूट डायवर्ट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शुक्रवार 2 अक्टूबर को भोपाल भ्रमण के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। स्टेट हैंगर से होटल ताज तक उनके आवागमन के चलते शाम 6 बजे से यात्री बसों और भारी वाहनों के रूट डायवर्ट किए जाएंगे। वहीं, रात 8 बजे से सामान्य दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग लागू होंगे।

बसों के लिए बदले रास्ते

सीहोर और उज्जैन की ओर से आने-जाने वाली यात्री बसें हलालपुर बस स्टैंड से आगे लालघाटी नहीं जा सकेंगी। राजगढ़-ब्यावरा से हलालपुर आने वाली बसें मुबारकपुर बायपास, खजूरी बायपास और बैरागढ़ होकर पहुंचेंगी। नादरा बस स्टैंड जाने वाली बसें मुबारकपुर, गांधीनगर, करोंद, बेस्ट प्राइज और जेपी नगर होकर चलेंगी।


भारी वाहनों का रूट डायवर्ट

भदभदा चौराहा से भारत माता चौराहा, स्मार्ट रोड, पालीटेक्निक, कमलापार्क, रेतघाट, वीआइपी रोड, लालघाटी और गांधीनगर तक भारी, मालवाहक, व्यावसायिक और अनुमति प्राप्त वाहनों का आवागमन बदला रहेगा। इनके लिए नेहरू नगर, भदभदा, नीलबड़, नाथू बरखेड़ा, मुगालिया छाप और खजूरी बायपास का वैकल्पिक मार्ग रहेगा।

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रात 8 बजे से सामान्य वाहन भी डायवर्ट

बैरागढ़, एयरपोर्ट और राजगढ़-ब्यावरा जाने वाले वाहन नेहरू नगर, भदभदा, नीलबड़ और खजूरी बायपास होकर जा सकेंगे। सीहोर-इंदौर के लिए रातीबड़ और झागरिया का रास्ता रहेगा। शहर से सीहोर, इंदौर, राजगढ़-ब्यावरा और एयरपोर्ट जाने वाले वाहन प्रभात चौराहा, जेके रोड, रत्नागिरी, अयोध्या बायपास, भानपुर और करोंद होकर निकल सकेंगे। एंबुलेंस और दमकल वाहनों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।