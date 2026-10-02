Bhopal Traffic Alert: अमित शाह के दौरे के चलते शाम 6 बजे से बदलेगा रूट, भारी वाहन और बसें की जाएंगी डायवर्ट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शुक्रवार 2 अक्टूबर को भोपाल भ्रमण के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। स्टेट हैंगर से होटल ताज तक उनके आवागमन के चलते शाम 6 बजे से यात्री बसों और भारी वाहनों के रूट डायवर्ट किए जाएंगे। वहीं, रात 8 बजे से सामान्य दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग लागू होंगे।

बसों के लिए बदले रास्ते सीहोर और उज्जैन की ओर से आने-जाने वाली यात्री बसें हलालपुर बस स्टैंड से आगे लालघाटी नहीं जा सकेंगी। राजगढ़-ब्यावरा से हलालपुर आने वाली बसें मुबारकपुर बायपास, खजूरी बायपास और बैरागढ़ होकर पहुंचेंगी। नादरा बस स्टैंड जाने वाली बसें मुबारकपुर, गांधीनगर, करोंद, बेस्ट प्राइज और जेपी नगर होकर चलेंगी।