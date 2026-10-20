इंदौर के 10 हजार शिक्षकों को दीवाली का तोहफा, अक्टूबर के वेतन के साथ एकमुश्त मिलेगा डीए एरियर का पैसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) एरियर की राशि अब तक नहीं मिली है। सरकार द्वारा अप्रैल में डीए में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई थी। कर्मचारियों को 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की राशि एरियर के रूप में मई से अक्टूबर तक के महीने में छह किश्तों में दी जानी थी।

हालांकि कर्मचारियों को अब तक एक भी किश्त का भुगतान नहीं किया गया है। इस वजह से जिले के हजारों शिक्षक और कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी अक्टूबर महीने के वेतन के साथ ही एरियर की पूरी राशि एकमुश्त ही जारी करने की बात कह रहे हैं।