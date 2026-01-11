मेरी खबरें
    ब्रेकअप का दर्द नहीं सह सका 19 वर्षीय युवक, भोपाल में लिव-इन पार्टनर से अलग होने पर युवक ने लगाया मौत को गले

    By prashant vyasEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 11 Jan 2026 09:39:15 PM (IST)Updated Date: Sun, 11 Jan 2026 09:39:52 PM (IST)
    MP में ब्रेकअप से तनाव में 19 वर्षीय युवक ने लगाई फांसी। प्रतीकात्मक फोटो

    1. 19 वर्षीय बिट्टू शाह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की
    2. हबीबगंज क्षेत्र के ई-6 अरेरा कॉलोनी में रहता था
    3. 15 दिन पहले ब्रेकअप होने से युवक गहरे तनाव में था

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ई-6 अरेरा कॉलोनी में रविवार सुबह एक युवक का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। मृतक की पहचान 19 वर्षीय बिट्टू शाह के रूप में हुई है। बिट्टू पेशे से एक ऑनलाइन टेलीकॉलर था और मूल रूप से अपने परिवार से अलग रह रहा था।

    लिव-इन पार्टनर से अलग होने के बाद था तनाव में

    पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, बिट्टू पिछले कुछ महीनों से एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था और उसके साथ ही लिव-इन में रह रहा था। हालांकि, करीब 15 दिन पहले युवती ने उससे रिश्ता तोड़ लिया और उसे छोड़कर चली गई। परिजनों का कहना है कि ब्रेकअप के बाद से ही बिट्टू काफी परेशान और मानसिक तनाव में था। उसने इस संबंध में अपने चाचा से भी चर्चा की थी।


    मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच जारी

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम (PM) के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल, प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का कारण प्रेम संबंध टूटना ही बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अन्य संभावित पहलुओं पर भी गहराई से तफ्तीश कर रही है।

