ब्रेकअप का दर्द नहीं सह सका 19 वर्षीय युवक, भोपाल में लिव-इन पार्टनर से अलग होने पर युवक ने लगाया मौत को गले

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ई-6 अरेरा कॉलोनी में रविवार सुबह एक युवक का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया गया। मृतक की पहचान 19 वर्षीय बिट्टू शाह के रूप में हुई है। बिट्टू पेशे से एक ऑनलाइन टेलीकॉलर था और मूल रूप से अपने परिवार से अलग रह रहा था।

लिव-इन पार्टनर से अलग होने के बाद था तनाव में पुलिस और परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, बिट्टू पिछले कुछ महीनों से एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था और उसके साथ ही लिव-इन में रह रहा था। हालांकि, करीब 15 दिन पहले युवती ने उससे रिश्ता तोड़ लिया और उसे छोड़कर चली गई। परिजनों का कहना है कि ब्रेकअप के बाद से ही बिट्टू काफी परेशान और मानसिक तनाव में था। उसने इस संबंध में अपने चाचा से भी चर्चा की थी।