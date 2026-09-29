भोपाल में दो चोर लिफ्ट लेकर ट्रक में बैठे, चालक को शराब पिलाकर 20 लाख का नया ट्रक लेकर भागे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: लिफ्ट के बहाने ट्रक में सवार हुए दो युवकों ने रास्ते में चालक से दोस्ती गांठी, फिर उसे शराब पिलाकर चाबी लगी गाड़ी लेकर फरार हो गए। पीथमपुर से झारखंड जा रहे करीब 20 लाख रुपये कीमत के नए ट्रक की चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने जीपीएस से लोकेशन ट्रेस की और कुछ ही घंटे में गुनगा क्षेत्र में घेराबंदी कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

पीथमपुर से झारखंड जा रहा था नया ट्रक खजूरीसड़क पुलिस के अनुसार आगरा निवासी 53 वर्षीय धर्मवीर सिंह जाट ट्रक चालक हैं। रविवार तड़के करीब चार बजे वह पीथमपुर स्थित प्लांट से बिना नंबर का नया आयशर ट्रक लेकर झारखंड के डीलर के लिए रवाना हुए थे। देवास के पास दो युवकों ने भोपाल जाने के लिए लिफ्ट मांगी। किराया 400 रुपये तय होने पर दोनों ट्रक में बैठ गए।