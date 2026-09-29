मुरैना: कुख्यात कल्ली गुर्जर को पकड़ने 10 थानों की पुलिस ने डाला डेरा, दिनभर पहाड़ी क्षेत्र में छानी खाक, ड्रोन से चप्पे-चप्पे की निगरानी

नईदुनिया न्यूज, मुरैना। मुरैना जेल के जेलर को मारने की धमकी देकर चर्चाओं में आए 15 हजार रुपये के इनामी डकैत कल्ली गुर्जर के बारे में सूचना मिलने पर 10 थानों की चार टीमें जंगल में कूद गई। जौरा के पगारा के जंगल अैर कारेदेव की पहाड़ी क्षेत्र में दिन पर छानबीन चली, पर डकैत कल्ली का कहीं सुराग नहीं लगा।

दरअसल, सोमवार की दोपहर एक चरवाहा जौरा थाने में शिकायत लेकर गया, कि जंगल में घुंघराले वाले डकैत से दिखने वाले बदमाश ने उसकी मारपीट की है। उसके पास बंदूक भी थी। हौलिए से पुलिस को डकैत कल्ली गुर्जर के होने का संदेह इसलिए पुख्ता हुआ, क्योंकि मुखबिरों ने भी कल्ली की लोकेशन जौरा क्षेत्र में पगारा डैम के जंगल व उसके आसपास बता दी। पहाड़ी क्षेत्र में दिनभर की सर्चिंग एसपी धर्मराज मीणा ने जौरा, सुमावली, बागचीनी, बानमोर, नूराबाद, कैलारस सहित करीब 10 थानों की पुलिस जंगल में कूद गई। पहाड़ी क्षेत्र की सर्चिंग के लिए पुलिस टीमों ने ड्रोन उड़ाकर चप्पे-चप्पे की निगरानी की, लेकिन पहाड़ी पर कोई संदिग्ध नहीं दिखा।