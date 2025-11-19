मेरी खबरें
    Bhopal: भाजपा कार्यालय पहुंचीं उमा भारती, गोसंरक्षण–गोसंवर्धन पर दिए सुझाव; सीएम को सौंपा ज्ञापन

    मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचीं। यहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात कर गोसंरक्षण और गोसंवर्धन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने संबंधी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि गाय केवल हमारी आस्था का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार भी है।

    Bhopal: भाजपा कार्यालय पहुंचीं उमा भारती, गोसंरक्षण–गोसंवर्धन पर दिए सुझाव; सीएम को सौंपा ज्ञापन
    मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचीं। यहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात कर गोसंरक्षण और गोसंवर्धन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने संबंधी सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि गाय केवल हमारी आस्था का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार भी है। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए संगठन, सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा।

    महत्वपूर्ण सुझाव दिए

    उमा भारती ने स्पष्ट किया कि गोसंवर्धन के कार्य में तालमेल और समन्वय बने, इस मुलाकात का यही उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि लंबे समय बाद कार्यालय आकर अच्छा लगा। उमा भारती की बातों पर प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने सहमति जताई। कहा कि सरकार पहले से ही गोपालन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। उमा भारती ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिन पर सरकार और संगठन दोनों सहमत हैं। कुछ बिंदुओं पर कार्य भी शुरू हो चुका है।


    मुख्यमंत्री को ज्ञापन

    इससे पहले मुख्यमंत्री निवास में उमा भारती ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की और माता बेटी बाई सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की विराट गोसंवर्धन सभा में किसानों और गोभक्तों द्वारा पारित प्रस्तावों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उन्हें मोहन यादव पर विश्वास है और गोपालन तथा गोसंवर्धन संबंधी मांगें सरकारी नीतियों में परिवर्तित होकर लागू होंगी। उमा भारती ने कहा कि गोसंवर्धन के मामले में मध्य प्रदेश को नंबर एक राज्य बनाया जा सकता है।

