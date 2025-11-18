मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से हवाला के चार करोड़ रुपये बरामद, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मोतीनगर पुलिस ने सोमवार रात भोपाल की ओर जा रही हवाला के चार करोड़ रुपये से भरी एक स्कार्पियो को पकड़ा है। कार से रुपयों के साथ दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने इंकम टैक्स विभाग को भी इसकी सूचना दी है। रकम इतनी बड़ी है कि उसे गिनने के लिए पुलिस को मशीन का इंतजाम करना पड़ रहा है। अधिक रकम होने के कारण पुलिस बुधवार को इंकम टैक्स अधिकारियों के समक्ष ही नोटों की गिनती करवाएगी।