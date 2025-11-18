मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से हवाला के चार करोड़ रुपये बरामद, दो गिरफ्तार

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 11:24:42 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 12:03:43 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मोतीनगर पुलिस ने सोमवार रात भोपाल की ओर जा रही हवाला के चार करोड़ रुपये से भरी एक स्कार्पियो को पकड़ा है। कार से रुपयों के साथ दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है।

    पुलिस ने इंकम टैक्स विभाग को भी इसकी सूचना दी है। रकम इतनी बड़ी है कि उसे गिनने के लिए पुलिस को मशीन का इंतजाम करना पड़ रहा है। अधिक रकम होने के कारण पुलिस बुधवार को इंकम टैक्स अधिकारियों के समक्ष ही नोटों की गिनती करवाएगी।


    पुलिस ने सूचना के आधार पर की नाकेबंदी

    सीएसपी ललित कश्यप के अनुसार, मोतीनगर पुलिस को सोमवार रात सूचना मिली कि एक संदिग्ध कार भोपाल की ओर जा रही है। सूचना मिलने पर मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने टीम के साथ भोपाल रोड पर रतोना के पास नाकेबंदी की। इसी दौरान भोपाल की ओर जा रही सफेद रंग की महाराष्ट्र पासिंग स्कार्पियो दिखाई दी, जिसे रोकने पर उसमें दो युवक बैठे मिले। पूछताछ के बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली।

    चार करोड़ रुपये मिले

    कार की डिक्की में कुछ नहीं मिला, लेकिन सीट के नीचे एक बॉक्स बना दिखाई दिया। उसे खोलने पर पांच-पांच सौ रुपये के नोटों की गड्डियां भारी मात्रा में मिलीं। पुलिस कार सहित दोनों युवकों को थाने लेकर आई, जहां जांच शुरू की गई। बॉक्स में करीब चार करोड़ रुपये होने की बात सामने आई है।

    आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई

    सूत्रों के अनुसार, कार कटनी से महाराष्ट्र की ओर जा रही थी। मंगलवार को दिनभर मोतीनगर थाना में हलचल रही। आयकर विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और पकड़े गए युवकों से पूछताछ की। युवकों से बरामद रुपयों के दस्तावेज और हिसाब मांगा जा रहा है। पकड़े गए युवकों की उम्र 25 और 35 वर्ष बताई गई है। फिलहाल पुलिस ने उनका नाम, पता और जब्त रकम की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।

