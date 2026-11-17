नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : वैशाली नगर में नगर निगम द्वारा की जा रही जलापूर्ति में कथित तौर पर ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने के बाद नगर निगम का अमला हरकत में आ गया है। पेयजल की गुणवत्ता जांचने के लिए निगम ने तीन दिन में 42 पानी के सैंपल एकत्र किए हैं।

अपर आयुक्त ने किया क्षेत्र का निरीक्षण सोमवार को अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने जलकार्य विभाग के अधिकारियों के साथ जलप्रदाय के दौरान क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान 11 सैंपल लिए गए, जिन्हें प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। इससे पहले शनिवार को 15 और रविवार को 16 सैंपल लिए गए थे।