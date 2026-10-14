'गवाही दी तो गोली मार देंगे...': विजय मेवाड़ा मर्डर केस के गवाह की मां को सरेराह पिस्टल दिखाकर धमकाया

आसिफ बम के भाई शरीफ बच्चा और साथी मुशर्रफ पर केस दर्ज, पिस्टल की तरफ इशारा कर मां-बेटे को डराने की शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अशोकागार्डन थाना क्षेत्र में करीब छह महीने पहले हुए विजय मेवाड़ा हत्याकांड में गवाही देने से रोकने के लिए गवाह को धमकाने का मामला सामने आया है।

आरोप है कि मुख्य आरोपी आसिफ उर्फ बम के भाई शरीफ बच्चा और उसके साथी मुशर्रफ ने विजय के कर्मचारी और हत्या का गवाह कृष्णा की मां को धमकाया कि यदि उसके बेटे ने मामले में गवाही दी तो गोली मारकर उसकी हत्या कर देंगे। महिला की शिकायत पर अशोका गार्डन पुलिस ने सोमवार को दोनों आरोपितों के खिलाफ जान से मारने की धमकी का केस दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपित फरार हैं।