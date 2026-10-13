मध्य प्रदेश में 37 करोड़ की फोरेंसिक वैन बनीं शोपीस! 57 में से 29 गैरेज में कबाड़, स्टाफ की कमी से अटका काम

प्रशांत व्यास, नईदुनिया, भोपाल। अपराधों की जांच में तेजी लाने और नए कानून को लागू करने के लिए चलित अपराध विज्ञान प्रयोगशालाएं महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इनकी उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही। केंद्रीय गृह मंत्रालय से करीब 37 करोड़ रुपये की लागत से मिलीं 57 फोरेंसिक वैनों में से 29 वैन गैरेज में खड़े-खड़े कबाड़ हो रही हैं।

दरअसल, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अवधारणा के अनुरूप सात साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में घटनास्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था बननी थी। इसके लिए हर पुलिस अनुविभाग में एक चलित एफएसएल वैन की जरूरत है। राज्य सरकार को 174 और केंद्र सरकार को 57 वैन उपलब्ध करानी थीं।