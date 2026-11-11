भाई और पिता रोकते रहे... भोपाल में युवक ने 100 फीट ऊंची पानी की टंकी से लगा दी छलांग, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गुनगा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर शराब पीने को लेकर घर में हुई डांट से नाराज एक युवक करीब 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। बड़ा भाई और पिता उसे समझाकर नीचे उतारने के लिए टंकी पर पहुंचे और रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसी बीच युवक ने छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल युवक को स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शराब पीने की लत और पिता की डांट पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय शंकर अहिरवार गुनगा में रहता था और मजदूरी करता था। वह शराब पीने का आदी था। मंगलवार को शराब पीकर घर पहुंचने पर पिता पदम अहिरवार ने उसे डांटा और शराब पीने से मना किया। इसी बात से नाराज होकर शंकर घर के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया।