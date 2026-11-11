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भाई और पिता रोकते रहे... भोपाल में युवक ने 100 फीट ऊंची पानी की टंकी से लगा दी छलांग, मौत

20 दिसंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में सामान्य वर्ग को 60% और आरक्षित वर्ग को 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। ऑफलाइन परीक्षा में 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

By prashant vyasEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 07:44:15 AM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 07:44:15 AM (IST)
भाई और पिता रोकते रहे... भोपाल में युवक ने 100 फीट ऊंची पानी की टंकी से लगा दी छलांग, मौत
युवक ने 100 फीट ऊंची पानी की टंकी से लगा दी छलांग। (नईदुनिया)

HighLights

  1. 20 दिसंबर को आयोजित होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)।
  2. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य।
  3. आरक्षित और दिव्यांग वर्ग को पास होने के लिए 50% जरूरी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गुनगा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर शराब पीने को लेकर घर में हुई डांट से नाराज एक युवक करीब 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। बड़ा भाई और पिता उसे समझाकर नीचे उतारने के लिए टंकी पर पहुंचे और रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसी बीच युवक ने छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल युवक को स्वजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

शराब पीने की लत और पिता की डांट

पुलिस के अनुसार 20 वर्षीय शंकर अहिरवार गुनगा में रहता था और मजदूरी करता था। वह शराब पीने का आदी था। मंगलवार को शराब पीकर घर पहुंचने पर पिता पदम अहिरवार ने उसे डांटा और शराब पीने से मना किया। इसी बात से नाराज होकर शंकर घर के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया।


पिता और भाई के सामने कूद गया युवक

उसे टंकी पर चढ़ते देख पिता और बड़ा भाई भी पीछे-पीछे ऊपर पहुंचे। दोनों उसे समझाते रहे और नीचे उतरने के लिए कहते रहे, लेकिन शंकर ने उनकी बात नहीं मानी और टंकी से छलांग लगा दी। करीब 100 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ है।

मामला दर्ज, जांच शुरू

गुनगा थाना प्रभारी रिंकू जाटव ने बताया कि मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। स्वजन के बयान दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है।

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