कमल नाथ सौंपेंगे राजनीतिक विरासत! नकुल नाथ की री-लॉन्चिंग की तैयारी, 14 नवंबर को भोपाल में जुटेंगे समर्थक

धनंजय प्रताप सिंह, नईदुनिया, भोपाल। चार दशक से कांग्रेस की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ अब अपने पुत्र नकुल नाथ को पूरी ताकत से आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं। 14 नवंबर को कमल नाथ के 80वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके समर्थक दीपावली मिलन के बहाने भोपाल में एकत्र होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सीट पर मिली हार के बाद से हाशिए पर चल रहे नकुल नाथ को राजनीतिक मजबूती देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।

चर्चा है कि कमल नाथ अपनी राजनीतिक विरासत नकुल नाथ को सौंपने की तैयारी में हैं। ताकि पार्टी और राज्य के नेतृत्व में नकुल की हिस्सेदारी बनी रहे। दरअसल, वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने और कांग्रेस के भीतर समीकरण बदलने के बाद अब कमल नाथ गुट इस आयोजन के जरिये अपनी शक्ति दिखाना चाहता है।

पिछले कुछ समय से कमल नाथ और नकुल नाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर जो संशय था, यह बैठक उनके समर्थकों को एकजुट रखने और भविष्य का रोडमैप तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

नौ बार सांसद रहे कमल नाथ, 1997 में मिली थी पहली हार

छिंदवाड़ा सीट से कमल नाथ नौ बार सांसद रहे हैं। 1980 में वह पहली बार चुने गए थे। 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले वह हवाला केस में घिर गए थे। तब उन्होंने छिंदवाड़ा से पत्नी अलका नाथ को चुनाव लड़वाया था। वह जीत भी गईं। कमल नाथ जैसे ही आरोपमुक्त हुए तो अलका नाथ ने त्याग-पत्र दे दिया और वर्ष 1997 में उपचुनाव हुआ।

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भाजपा ने अपने दिग्गज नेता सुंदरलाल पटवा को प्रत्याशी बनाया। यह चुनाव पटवा जीत गए। यह पहला चुनाव था, जिसमें कमल नाथ को शिकस्त मिली। एक वर्ष बाद हुए चुनाव में उन्होंने वापसी की और 2018 तक लोकसभा में छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया। 2019 में नकुल नाथ जीते। इस प्रकार नाथ परिवार छिंदवाड़ा से 11 बार चुनाव जीत चुका है। भोपाल में हो रहे शक्ति प्रदर्शन में भी कमल नाथ के आने की संभावना कम है।