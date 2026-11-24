नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पंचशील नगर में रविवार शाम करीब सात बजे सड़क पर नाल ठोकते समय एक घोड़ा बिदक गया और वहां से गुजर रहे बाइक सवार को पेट में जोरदार लात मार दी। गंभीर रूप से घायल 39 वर्षीय ड्राइवरी संतोष सुरडकर सोमवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई।

वह अपने साले के साथ मौसेरे भाई की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहा था, तभी हादसा हो गया और जिस घर में खुशियों का इंतजार था, वहां अब मातम पसरा है। स्वजनों का आरोप है कि सड़क पर घोड़े बांधकर अस्तबल चलाने की शिकायत कई बार की गई, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दो दिन पहले नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची भी, लेकिन चालानी कार्रवाई कर लौट गई। घोड़ों को हटाने की जहमत नहीं उठाई।