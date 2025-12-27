भोपाल के युवा गोवा और बैंकाक में करेंगे साल 2026 का स्वागत, क्रूज की सवारी करने की तैयारी

दिलीप मंगतानी, भोपाल। राजधानी के युवा इस बार भी नव वर्ष का स्वागत गोवा और बैंकॉक में करेंगे। देश में ही नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए गोवा सबसे पसंदीदा स्थान है। भोपाल से गोवा तक हवाई किराया दो गुना से अधिक हो चुका है। इस पर बड़ी संख्या में युवाओं ने क्रूज की सवारी करने की तैयारी की है। युवा भोपाल से मुंबई जाएंगे। मुंबई से क्रूज में सवार होकर गोवा के लिए निकल जाएंगे। नव वर्ष के स्वागत के लिए वैसे तो अब राजधानी में भी अनेक आयोजन हो रहे हैं पर बड़ी संख्या में युवा अब भी गोवा जाते हैं।

विदेश की सैर करने वालों के लिए बैंकॉक एवं दुबई पसंदीदा स्थान है। ट्रेवल्स एजेंटों के मुताबिक इस बार बड़ी संख्या में युवाओं ने गोवा के रिसोर्ट में पैकेज बुक कराए हैं। हवाई किराया बढ़ने के कारण पैकेज महंगे हो गए हैं। हालांकि जिन लोगों ने दो से तीन माह पहले बुकिंग कराई थी उन्हें किफायती पैकेज मिले हैं।

अंतिम समय में बुकिंग महंगी पड़ रही है। क्रूज की सवारी करने की तैयारी इस बार युवाओं में क्रूज की सवारी करने का क्रेज बढ़ रहा है। कई युवाओं ने समूह बनाकर क्रूज के पैकेज लिए हैं। क्रूज का संचालन मुंबई के सी-एरिया से होता है। भोपाल से मुंबई तक युवा विमान से जाएंगे। वहां से क्रूज में सवार होकर गोवा जाएंगे। क्रूज का पैकेज 10 हजार रुपये प्रतिदिन तक का है। क्रूज के पैकेज के साथ मुंबई का विमान किराया शामिल नहीं होता। युवा अलग से मुंबई तक जाएंगे। इस कारण मुंबई का एयर फेयर भी बढ़ चुका है। विदेशी रूट पर बैंकाक पसंद नव वर्ष का स्वागत विदेश करने वालों के लिए बैंकाक सबसे पसंदीदा नगर है। दुबई दूसरे एवं सिंगापुर तीसरे क्रम पर है। सिंगापुर के टूर पैकेज महंगे होने के कारण लोग बैंकाक ही जा रहे हैं। बैंकाक में न्यू एयर ईव के विश्व स्तरीय आयोजन होते हैं। इसे देखते हुए युवाओं ने प्री-बुकिंग कराई है।