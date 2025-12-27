मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल के युवा गोवा और बैंकाक में करेंगे साल 2026 का स्वागत, क्रूज की सवारी करने की तैयारी

    Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी के युवा इस बार भी नव वर्ष का स्वागत गोवा और बैंकॉक में करेंगे। देश में ही नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए गोवा स ...और पढ़ें

    By dilip mangtaniEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 09:24:23 PM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 09:25:27 PM (IST)
    भोपाल के युवा गोवा और बैंकाक में करेंगे साल 2026 का स्वागत, क्रूज की सवारी करने की तैयारी
    भोपाल के युवाओं ने क्रूज की सवारी करने की तैयारी की है

    HighLights

    1. नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा फेवरेट
    2. भोपाल से गोवा का एयर फेयर दोगुना हुआ
    3. मुंबई का किराया भी सामान्य से अधिक

    दिलीप मंगतानी, भोपाल। राजधानी के युवा इस बार भी नव वर्ष का स्वागत गोवा और बैंकॉक में करेंगे। देश में ही नए साल का जश्न मनाने वालों के लिए गोवा सबसे पसंदीदा स्थान है। भोपाल से गोवा तक हवाई किराया दो गुना से अधिक हो चुका है। इस पर बड़ी संख्या में युवाओं ने क्रूज की सवारी करने की तैयारी की है। युवा भोपाल से मुंबई जाएंगे। मुंबई से क्रूज में सवार होकर गोवा के लिए निकल जाएंगे। नव वर्ष के स्वागत के लिए वैसे तो अब राजधानी में भी अनेक आयोजन हो रहे हैं पर बड़ी संख्या में युवा अब भी गोवा जाते हैं।

    विदेश की सैर करने वालों के लिए बैंकॉक एवं दुबई पसंदीदा स्थान है। ट्रेवल्स एजेंटों के मुताबिक इस बार बड़ी संख्या में युवाओं ने गोवा के रिसोर्ट में पैकेज बुक कराए हैं। हवाई किराया बढ़ने के कारण पैकेज महंगे हो गए हैं। हालांकि जिन लोगों ने दो से तीन माह पहले बुकिंग कराई थी उन्हें किफायती पैकेज मिले हैं।


    अंतिम समय में बुकिंग महंगी पड़ रही है। क्रूज की सवारी करने की तैयारी इस बार युवाओं में क्रूज की सवारी करने का क्रेज बढ़ रहा है। कई युवाओं ने समूह बनाकर क्रूज के पैकेज लिए हैं। क्रूज का संचालन मुंबई के सी-एरिया से होता है। भोपाल से मुंबई तक युवा विमान से जाएंगे। वहां से क्रूज में सवार होकर गोवा जाएंगे।

    क्रूज का पैकेज 10 हजार रुपये प्रतिदिन तक का है। क्रूज के पैकेज के साथ मुंबई का विमान किराया शामिल नहीं होता। युवा अलग से मुंबई तक जाएंगे। इस कारण मुंबई का एयर फेयर भी बढ़ चुका है। विदेशी रूट पर बैंकाक पसंद नव वर्ष का स्वागत विदेश करने वालों के लिए बैंकाक सबसे पसंदीदा नगर है। दुबई दूसरे एवं सिंगापुर तीसरे क्रम पर है। सिंगापुर के टूर पैकेज महंगे होने के कारण लोग बैंकाक ही जा रहे हैं। बैंकाक में न्यू एयर ईव के विश्व स्तरीय आयोजन होते हैं। इसे देखते हुए युवाओं ने प्री-बुकिंग कराई है।

    प्री-बुकिंग सस्ती, अब टूर महंगा

    न्यू इयर बनाने के लिए गोवा सबसे पसंदीदी डेस्टिनेशन है। मुंबई से गोवा तक क्रूज में पैकेज लिए गए हैं। कुछ युवा बैंकाक, दुबई एवं सिंगापुर जा रहे हैं। तीन से चार पहले बुकिंग कराने वालों को किफायती दर पर पैकेज मिले थे। अब दरें बढ़ी हैं फिर भी युवा जा रहा है। परिवार भी एक-दो दिन में रवाना होंगे। - ओमप्रकाश शेरू, ट्रेवल्स एजेंट।

    यात्रियों के साथ बढ़ता है किराया

    एयरलाइंस कंपनियों के सॉफ्टवेयर डायनामिक फेयर आधारित हैं। दिसंबर के अंतिम दिनों में यात्री संख्या बढ़ जाती है तो किराया भी बढ़ जाता है। पहले बुकिंग कराने पर आमतौर पर किफायती किराया मिल जाता है। भोपाल से दिसंबर में यात्री संख्या का औसत बढ़ा है। - रामजी अवस्थी, एयरपोर्ट डायरेक्टर।

    यह भी पढ़ें- कैंसर मरीजों की राह आसान करेगा डिजिटल कवच, ऐप के जरिए घर बैठे मिलेगी सपोर्टिव केयर

    भोपाल से किराया एक नजर में

    दिनांक शहर किराया

    28 दिसंबर गोवा 13662 रुपये

    30 दिसंबर गोवा 10670 रुपये

    01 जनवरी 26 गोवा 7010 रुपये

    28 दिसंबर मुंबई 13804 रुपये

    29 दिसंबर मुंबई 8141 रुपये

    01 जनवरी 26 मुंबई 5338 रुपये

    नोट- किराया ट्रेवल्स एजेंटों से प्राप्त जानकारी के अनुसार। बुकिंग के समय बदलाव संभव।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.