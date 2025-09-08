MP में निर्माण कार्यों में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, कई ठेकेदारों को किया ब्लैक लिस्ट, इंजीनियरों को भी थमाए नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अधोसंरचना विकास के काम गुणवत्तायुक्त हों, इसके लिए सरकार लगातार निरीक्षण करा रही है। मुख्य अभियंताओं के 7 दल बनाकर भोपाल, नरसिंहपुर, मुरैना, धार, उमरिया, उज्जैन एवं पन्ना जिलों में औचक निरीक्षण कराया गया। इसमें गुणवत्ता हीन काम पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार को काली सूची में डालने के साथ इंजीनियरों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नोटिस देने का निर्णय लिया गया।

सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से औचक निरीक्षण रिपोर्ट को लेकर समीक्षा की। जांच में उज्जैन-बड़नगर बायपास टू लेन मार्ग का काम गुणवत्तायुक्त नहीं पाया गया। ठेकेदार सेंगर बिल्डर्स को काली सूची में डालने के निर्देश दिए गए।

इसी तरह पन्ना जिले में खमरिया-अतरहाई से रीठी सड़क निर्माण कार्य में कमियां मिलने पर संबंधित कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री की वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

नोटिस देने के निर्देश दिए गए

साथ ही ठेकेदार राधा बल्लभ ट्रेडर्स को काली सूची में डालने का नोटिस देने के निर्देश दिए गए। पन्ना जिले के ही मकरंदगंज से बरबसपुरा मार्ग का काम ठीक ना होने पर ठेकेदार श्री मारुति नंदन को काली सूची में डालने के लिए का नोटिस देने के निर्देश दिए। उमरिया जिले में मझगांवा मोड़ से कुदर सड़क निर्माण कार्य मानकों से विपरीत पाया गया।

इस पर संबंधित कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री को नोटिस जारी करने के साथ ठेकेदार वैष्णों एसोसिएट को काली सूची में डालने के निर्देश दिए। उमरिया-शहडोल मार्ग निर्माण कार्य में भी कमियां पाई जाने पर मुख्य ठेकेदार को सुधार कार्य करने के लिए नोटिस देने कहा गया।