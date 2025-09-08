मेरी खबरें
    गजब की बहादुरी... सियार से काफी देर तक लड़ी महिला, साड़ी का फंदा बनाकर कर दिया खेल खत्म

    MP News: जानकारी के अनुसार सूरजी बाई पत्नी घसीटा जाटव उम्र 60 साल निवासी बरखेड़ा सोमवार को खेत में चारा काट रही थी। इसी दौरान दोपहर के समय एक सियार ने आकर महिला पर अचानक हमला कर दिया। महिला और सियार के बीच काफी देर तक संघर्ष चला। महिला ने साड़ी का फंदा बनाकर सियार को मार डाला। इस संघर्ष के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 10:04:33 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 10:04:33 PM (IST)
    गजब की बहादुरी... सियार से काफी देर तक लड़ी महिला, साड़ी का फंदा बनाकर कर दिया खेल खत्म
    मौके पर घायल अवस्था में पड़ी महिला व मृत पड़ा सियार।

    HighLights

    1. बुजुर्ग महिला पर सियार का हमला, संघर्ष में सियार की मौत
    2. महिला ने जान बचाने के लिए महिला गले में लगाया फंदा
    3. महिला ने सियार को साड़ी का फंदा बनाकर मार डाला

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। बदरवास तहसील अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा में एक महिला पर सियार ने हमला कर दिया। महिला और सियार के बीच में काफी देर तक चले संघर्ष के उपरांत सियार की मौत हो गई। महिला को उपचार के लिए बदरवास स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है।

    महिला गंभीर रूप से घायल

    जानकारी के अनुसार सूरजी बाई पत्नी घसीटा जाटव उम्र 60 साल निवासी बरखेड़ा सोमवार को खेत में चारा काट रही थी। इसी दौरान दोपहर के समय एक सियार ने आकर महिला पर अचानक हमला कर दिया। महिला और सियार के बीच काफी देर तक संघर्ष चला। इस संघर्ष के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

    संघर्ष में सियार की मौत

    हालांकि महिला ने घायल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और सियार के गले में अपनी साड़ी से फंदा लगा दिया, जिससे सियार की मौके पर ही मौत हो गई। अगर महिला ने हिम्मत दिखाकर सियार को साड़ी से नहीं बांधा होता तो सियार महिला की जान तक ले सकता था।

    उपचार के लिए बदरवास अस्पताल भिजवाया

    महिला की आवाज सुनकर वहां आसपास के लोग पहुंचे, उन्होंने एम्बुलेंस बुलवाकर महिला को उपचार के लिए बदरवास अस्पताल भिजवाया, जहां महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

