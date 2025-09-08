गजब की बहादुरी... सियार से काफी देर तक लड़ी महिला, साड़ी का फंदा बनाकर कर दिया खेल खत्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। बदरवास तहसील अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा में एक महिला पर सियार ने हमला कर दिया। महिला और सियार के बीच में काफी देर तक चले संघर्ष के उपरांत सियार की मौत हो गई। महिला को उपचार के लिए बदरवास स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है।

महिला गंभीर रूप से घायल जानकारी के अनुसार सूरजी बाई पत्नी घसीटा जाटव उम्र 60 साल निवासी बरखेड़ा सोमवार को खेत में चारा काट रही थी। इसी दौरान दोपहर के समय एक सियार ने आकर महिला पर अचानक हमला कर दिया। महिला और सियार के बीच काफी देर तक संघर्ष चला। इस संघर्ष के दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।