वन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, नहीं किया जाएगा डिमोट, विभाग ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उच्चतर पद के प्रभार में पदस्थ वन कर्मचारी पदावनत (डिमोट) नहीं किए जाएंगे। वन मुख्यालय में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि उच्चतर पद पर पदस्थ किसी भी वन कर्मचारी-अधिकारी को पदावनत नहीं किया जाएगा।

15 अक्टूबर 2025 को कर दिया था निरस्त एमपी वन विभाग ने उच्चतर पद का प्रभार देने के आदेश को 15 अक्टूबर 2025 को निरस्त कर दिया था लेकिन किसी भी वन अधिकारी कर्मचारी को जो पूर्व से उच्चतर पद पर पदस्थ है उसे पदावनत करने के निर्देश नहीं दिए थे। बावजूद इसके जिला वन अधिकारियों द्वारा शासन के निर्देशों की गलत व्याख्या करके उच्चतर पद पर पदस्थ वन कर्मचारियों को पदावनत करने की कार्रवाई नियम विरुद्ध की जा रही थी।