भोपाल के 8.17 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत, मिली 7.33 करोड़ की छूट, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल रीजन के अंतर्गत सितंबर 2026 में आठ लाख 17 हजार 227 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सात करोड़ 33 लाख 47 हजार रुपये की छूट मिली है। यह छूट टाइम आफ डे (टीओडी) टैरिफ व्यवस्था के तहत सुबह नौ से शाम पांच बजे तक बिजली का उपयोग करने पर दी गई है।

टीओडी टैरिफ से सौर घंटों में 20% ऊर्जा प्रभार में छूट कंपनी के अनुसार, दस किलोवाट तक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित सौर घंटों में बिजली की खपत पर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिजली की खपत का समय निर्धारित कर बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है।