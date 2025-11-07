भोपाल में दहशत फैला रहे थे बिहार के दो इंजीनियरिंग छात्र, हथियारों संग गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रातीबड़ पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो इंजीनियरिंग छात्रों को गिरफ्तार किया है। आरोपित मूलत: बिहार जिले के छपरा के रहने वाले हैं और वहीं से पिछले दिनों अवैध हथियार लाए थे। साथ ही भोपाल में हथियारों के दम पर दहशत फैला रहे थे।

घेराबंदी करके पकड़ा गुरुवार रात को रातीबड़ पुलिस को इसकी सूचना मिली तो आरोपित को बुलमदर तिराहे के पास बाइक सवार दोनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ा। रातीबड़ थाना प्रभारी रासबिहारी शर्मा ने बताया कि 20 वर्षीय शुभम कुमार और आदित्य कुमार मिश्रा रातीबड़ क्षेत्र में किराये से रहते हुए सिस्टेक कालेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं।