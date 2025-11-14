मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 11:51:31 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 11:51:31 PM (IST)
    MP: भाजपा ने 13 संभाग प्रभारी नियुक्त किए, उज्जैन, इंदौर और भोपाल में इनको मिला प्रभार
    भाजपा ने 13 संभाग प्रभारी नियुक्त किए

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति की घोषणा के 22 दिन बाद संभागीय प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा शुक्रवार को की गई संगठनात्मक 13 संभाग के प्रभारियों की नियुक्ति में केवल एक महिला पदाधिकारी लता वानखेड़े को ही रखा गया है। लता वानखेड़े को उज्जैन संभाग का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

    इनको यहां पर मिली जिम्मेदारी

    इसके अलावा डॉ. समर सिंह सोलंकी को छिंदवाड़ा, राहुल कोठारी जबलपुर, गौरव रणदिवे सागर, निशांत खरे ग्वालियर, अभय यादव चंबल, विजय दुबे रीवा, गौरव सिरोठिया शहडोल, कांतदेव सिंह नर्मदापुरम, तेजबहादुर सिंह भोपाल, रणवीर रावत इंदौर, सुरेंद्र शर्मा निवाड़ और सुरेश आर्य मंदसौर के संभाग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।


