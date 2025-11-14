MP के युवकों ने कर्नाटक में की 2 करोड़ की ठगी, दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शुक्रवार को बिलपांक से तीन युवकों को दो करोड़ की ठगी के आरोप में कर्नाटक की मंगलूरु सिटी पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। गिरफ्तार आरोपितों में बिलपांक निवासी 23 वर्षीय कुशाग्र पुत्र अनिल जैन, 27 वर्षीय सुमित पुत्र सुरेश जायसवाल और धार जिले के बदनावर निवासी 29 वर्षीय अखिल पुत्र सतीश मंडरा है।

दरअसल तीनों ने रियल एस्टेट और कार ट्रेडिंग व्यवसायी कर्नाटक के डेरालकट्टे, उल्लाला, मंगलूरु निवासी उमर फारुक को आनलाइन निवेश योजना के नाम पर दो करोड़ से अधिक की ठगी की है। उमर ने मंगलूरु में इंदौर के अंकित समेत कुशाग्र, सुमित व अखिल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। पुलिस ने इससे पहले अंकित को इंदौर से हिरासत में ले लिया था।

पुलिस ने क्या कहा

बिलपांक थाना प्रभारी अय्युब खान ने बताया कि गुरूवार रात कर्नाटक पुलिस की चार सदस्यी टीम बिलपांक पहुंची थी। टीम में एसीपी रविश एस नायक, एसआइ धर्मेंद्र, कांस्टेबल चंद्रशेखर व नवीन कुमाख थे। मंगलूरु पुलिस के अनुसार फरीयादी उमर को 01 मई 2022 को मोबाइल नंबर पर व्हाट्सऐप से एक व्यक्ति ने संपर्क कर अपना नाम अंकित बताकर स्वयं को डल्टिन रायल नामक कंपनी का प्रतिनिधि बताया। अंकित ने दावा किया कि निवेश करने पर दोगुना पैसा और सुरक्षित मुनाफा मिलेगा। आरोपित अंकित ने व्हाट्सऐप काल में कहा कि उसके साझेदार कुशाग्र जैन, अखिल और सुमित जायसवाल विदेशों में निवेश कर दोगुना रिटर्न देते हैं। भरोसा दिलाने के लिए उमर से 3500 रुपये मंगवाए और उसी दिन 1000 रुपये मुनाफे के रूप में वापस भेज दिए। इसके बाद उमर ने मई 2022 से 29 अगस्त 2025 तक लगातार निवेश करना शुरू किया। उमर ने अपने तीन अलग-अलग बैंक खातों, पत्नी फातिमा के बैंक खाते, चाचा इस्माइल के बैंक खाते तथा भतीजी आयशा अफीफा के दो अलग-अलग बैंक खातों से मिलाकर दो करोड़ से अधिक राशि आनलाइन माध्यम से आरोपितों के दिए खातों में भेज दी।

रिफंड मांगने पर मिली जान से मारने की धमकी

उमर के अनुसार पिछले तीन महीनों से आरोपितों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में अंकित ने बताया कि उसके साथी कुशाग्र जैन, अखिल और सुमित ने उसे धोखा दिया है और अंकित अब साझेदारी में नहीं है। इसके बाद व्हाट्सऐप काल पर आरोपितों ने उमर को धमकी दी कि वे पैसा वापस नहीं करेंगे और यदि पुलिस में शिकायत की, तो जहां भी मिलेंगे जान से मार देंगे। डर के चलते उमर ने पूरा मामला परिवार को बताया और शिकायत दर्ज कराई।