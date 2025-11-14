MP में बीजेपी का SIR पर फोकस, आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता; समन्वय मीटिंग में लिए कई बड़े फैसले

भोपाल, राज्य ब्यूरो, नईदुनिया। मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन और सरकार के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय के लिए गठित छोटी टोली की दूसरी बैठक गुरुवार को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई। इसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को प्राथमिकता देने व आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस रखने की रणनीति तय की गई। बैठक में राजनीतिक नियुक्तियों सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

नीति के पालन पर सहमति विधानसभा चुनाव हारे नेताओं को निगम-मंडलों व अन्य राजनीतिक नियुक्तियों में समायोजित करने और एक व्यक्ति एक पद की नीति के पालन पर सहमति बनी। यह भी तय हुआ कि सभी मंत्री, सांसद, विधायक और सीनियर नेता अपने-अपने क्षेत्रों में एसआइआर के काम को गंभीरता लेंगे और बिरसा मुंडा जयंती से आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस बढ़ाएंगे।