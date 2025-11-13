Tax नहीं भरने वालों की पहचान अब AI से होगी, CBDT ने शुरू की सर्च कार्रवाई

नईदुनिया, भोपाल : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने कहा है कि आयकर रिटर्न नहीं भरने, सूचना देने के बाद आयकर नहीं भरने वालों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से भी पहचान की जा रही है। कमी पता कर ईमेल या अन्य माध्यमों से सूचित करते हैं। इसके के बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आय का मूल्यांकन किया जाता है। आगे इन्फोर्समेंट यानी सर्वे या सर्च की कार्रवाई की जाती है।

गुरुवार से शुरू हुई दो दिन की आल इंडिया टीडीएस कांफ्रेंस का शुभारंभ करने भोपाल आए अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में यह बात कही। कांफ्रेंस में सीबीडीटी के सदस्य, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य आयुक्त टीडीएस व अन्य अधिकारी विभिन्न विषयों पर मंथन कर रहे हैं।